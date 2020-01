Ambulanze assaltate a Napoli, De Luca: "Da oggi telecamere a bordo"

"Oggi abbiamo messo in servizio la prima ambulanza pienamente attrezzata per il controllo esterno, per il controllo interno e con un pulsante di collegamento con le centrali della polizia e dei carabinieri". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presentando il primo mezzo di soccorso equipaggiato con sistemi di sorveglianza come deterrente per le aggressioni ai medici.