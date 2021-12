Alta velocità in tilt, ritardi fino a due ore per i treni da Roma

Traffico ferroviario in tilt nella tratta ad alta velocità Roma-Napoli-Salerno-Reggio Calabria. A causa del guasto di un convoglio Av Roma-Napoli, ci sono ritardi fino a due ore in entrambe le direzioni. Anche i treni locali sono rallentati o cancellati per un intervento delle forze di polizia tra Campoleone e Cisterna di Latina. Un disagio che riguarda migliaia di viaggiatori di ritorno a casa per il Natale.