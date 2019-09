Agguato di Camorra nel Napoletano, ucciso pregiudicato 53enne

Un uomo di 53 anni, Antonino Di Lorenzo, detto 'O Lignammone, è stato ucciso in un agguato di camorra avvenuto nei pressi della sua abitazione a Casola di Napoli, nell'area dei Monti Lattari. Secondo i carabinieri l'uomo - già noto alle forze dell'ordine per reati connessi alla droga - era in scooter quando è stato raggiunto da colpi di pistola al capo. Indagini sono state avviate dai militari.