Agguato a Napoli, un 25enne ucciso a colpi di pistola

Un uomo di 25 anni è morto a Napoli, ucciso da diversi colpi di pistola. Si tratta di Antonio Zarra, già noto alle forze dell'ordine. Secondo la ricostruzione dei carabinieri il giovane era in auto in via Jacopo Carrucci, nel quartiere Pianura, quando sono arrivate alcune persone che hanno sparato contro di lui. Subito portato da alcuni conoscenti al Pronto soccorso del San Paolo, è deceduto per le ferite riportate.