Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno in transito nella stazione di Acerra, in provincia di Napoli. La vittima è stata investita da un convoglio dell'Eav (Ente autonomo Volturno) mentre attraversava i binari nonostante la presenza dell'apposito sottopasso. L'uomo, sui 35-40 anni e di origini straniere, non aveva documenti con sé. Non si esclude che al momento dell'incidente indossasse gli auricolari, che non gli hanno consentito di accorgersi dell'arrivo del treno.