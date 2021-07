Accoltellato al cuore in una rissa, 45enne muore nel Napoletano

ansa

Un uomo di 45 anni, incensurato, è morto a seguito delle ferite riportate in una rissa avvenuta a Pozzuoli (Napoli). I carabinieri sono intervenuti per una rissa: cinque le persone ricoverate all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta in ambulanza. Durante il tragitto verso il pronto soccorso uno di loro, un 45enne, è morto per ferite di arma da punta e taglio ricevuta al costato all'altezza del cuore.