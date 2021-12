A Napoli boom neonati contagiati, pediatra Policlinico : "Vaccino anti-Covid sicuro anche in gravidanza"

Nascono positivi al Covid o lo diventano poco dopo. È la condizioni di alcuni neonati ricoverati al Policlinico "Luigi Vanvitelli" di Napoli. "Con la ripresa delle scuole la situazione è in peggioramento e quindi anche in età neonatale stiamo riscontrando molti casi", a parlare è il prof Francesco Berni Canani che, in collegamento a "Mattino Cinque News", spiega: "A complicare la situazione ci sono altri virus che determinano l'ospedalizzazione dei più piccoli". Per questo motivo il vaccino anti-Covid è importante per le "mamme in gravidanza" e per i bambini. "La gente è stanca, delusa e disorientata, ma dobbiamo convincerci che il vaccino è l'arma più efficace che abbiamo".

"I nostri reparti sono pieni di bambini affetti da Covid - continua il pediatra - si tratta di forme meno severe ma comunque richiedono ospedalizzazione, cure mediche e tanta apprensione da parte dei genitori. Non è vero che questa infezione non colpisce i bambini - sottolinea - dunque ben venga il vaccino per ridurre gli accessi in ospedale e rendere le scuole più sicure".

"Alcune mamme all'inizio della gravidanza preferiscono evitare la vaccinazione per delle paure non fondate - fa sapere Berni Canani - la vaccinazione è sicura anche in gravidanza soprattutto per ridurre problemi alla madre durante la gestazione e al neonato. Si pensi - conclude il pediatra - che il neonato che contrae l'infezione poco dopo il parto è un bambino a rischio di complicanze respiratorie e gastrointestinali".