Camogli (Genova), vietati i selfie durante la mareggiata

A Camogli, perla della riviera ligure, non sarà più possibile scattare foto e video quando è in corso una mareggiata. Lo ha deciso il primo cittadino, Giovanni Anelli, mettendo così un freno alla curiosità dei vari temerari, che non in poche circostanze hanno messo a repentaglio la propria incolumità per un flash col brivido. "Vogliamo evitare che ci scappi il morto per una questione di stupidità" ha detto il sindaco.