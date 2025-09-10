"Cammina con noi", una mattinata di benessere al Parco Aniasi di Milano

Il progetto “Sport in ospedale”, studia gli effetti dell’attività fisica nei bambini e negli adolescenti in cura presso il reparto di Pediatria Oncologica dell’Istituto. Nell’ambito di questo progetto i pazienti seguono programmi personalizzati ideati da esperti del settore che lavorano in collaborazione con i medici-oncologi e gli psicologi sia nella palestra aperta in reparto che in quella dell’area Day Hospital. Oltre allo sport indoor, in collaborazione con l’equipe medica e i fisioterapisti del reparto, abbiamo introdotto una serie di attività outdoor, in particolare la vela, il calcetto, l’arrampicata sportiva e il karting. L'esperienza quotidiana e i dati di dodici anni di ricerca continuano a confermare quanto lo sport incida positivamente sul percorso terapeutico dei bambini e dei ragazzi malati di tumore. Nel corso della mattinata è prevista una camminata nel parco e a seguire una sessione di pilates, entrambe guidate dalle indicazioni dei trainers che comunicheranno con i partecipanti attraverso le cuffie wireless distribuite all’inizio della mattinata.