"Cammina con noi", una mattinata di benessere al Parco Aniasi di Milano

L’evento sostiene progetti di ricerca, cura e assistenza in oncologia pediatrica a favore della Pediatria dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
La Fondazione Bianca Garavaglia, ente del Terzo Settore di Busto Arsizio, sostiene dal 1987 i progetti di ricerca, cura, assistenza del Reparto di Pediatria Oncologica della Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale Tumori di Milano, che accoglie pazienti provenienti da tutta Italia.
Al fine di raccogliere fondi da destinare alla propria missione e, nello specifico al progetto “Sport in ospedale”, organizza una mattinata di benessere aperta a tutti guidata, a titolo di volontariato, dai professionisti di Trilogym Studio di Busto Arsizio, che da oltre vent'anni si pongono l’obiettivo di aiutare le persone a prevenire le problematiche cardiovascolari e metaboliche utilizzando il movimento per ottenere una migliore qualità di vita più a lungo possibile.
Il progetto “Sport in ospedale”, studia gli effetti dell’attività fisica nei bambini e negli adolescenti in cura presso il reparto di Pediatria Oncologica dell’Istituto. Nell’ambito di questo progetto i pazienti seguono programmi personalizzati ideati da esperti del settore che lavorano in collaborazione con i medici-oncologi e gli psicologi sia nella palestra aperta in reparto che in quella dell’area Day Hospital. Oltre allo sport indoor, in collaborazione con l’equipe medica e i fisioterapisti del reparto, abbiamo introdotto una serie di attività outdoor, in particolare la vela, il calcetto, l’arrampicata sportiva e il karting. L'esperienza quotidiana e i dati di dodici anni di ricerca continuano a confermare quanto lo sport incida positivamente sul percorso terapeutico dei bambini e dei ragazzi malati di tumore. Nel corso della mattinata è prevista una camminata nel parco e a seguire una sessione di pilates, entrambe guidate dalle indicazioni dei trainers che comunicheranno con i partecipanti attraverso le cuffie wireless distribuite all’inizio della mattinata.
Il programma:
ore 9:15 ritrovo e consegna cuffie wireless
ore 10:00 inizio camminata guidata
ore 11:00 inizio sessione guidata di pilates
ore 11:45 intervento Trilogym Studio sul tema del benessere e della longevità e ringraziamenti di Fondazione Bianca Garavaglia
ore 12:15 spuntino healthy per tutti
La partecipazione all’evento richiede un contributo di 15,00 euro a persona. I pazienti in cura presso la Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazione dei Tumori di Milano potranno partecipare gratuitamente. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata al giorno successivo, domenica 21 settembre, con lo stesso programma.
