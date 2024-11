A Camerota il premio Internazionale Nassiriya per la pace

"Dedico questo premio al presidente Berlusconi, illuminato statista e uomo di Pace, colui che più di qualsiasi altro leader mondiale ha lavorato alacremente per la pace nel mondo, avvicinando la Federazione Russa all'Occidente con la storica stretta di mano a Pratica di mare tra George W. Bush e Vladimir Putin che pose fine alla guerra fredda, scongiurando un disastroso conflitto in Georgia nel 2008 e cercando sino all'ultimo di far desistere capi di stato e di governo dall'avventata aggressione alla Libia. Il presidente Berlusconi ci ha lasciati con il grande cruccio del conflitto in Ucraina, suo pensiero costante e fonte di profonda angoscia. Questo premio è per lui, missionario di pace, di giustizia, di democrazia e di libertà". Così Tullio Ferrante (FI), sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti, a margine dell'XI edizione del Premio internazionale "Nassiriya per la pace", che si è svolta a Marina di Camerota