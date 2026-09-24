Cambiamento climatico, il libro distribuito nelle scuole di Belluno: "Non è colpa dell'uomo" | Scoppia la polemica

Ora la comunità scientifica ne richiede il ritiro. A manifestare subito perplessità in merito è stato Carlo Barbante, docente a Ca' Foscari di Venezia e membro dell'Istituto di Scienze Polari del Cnr, che ha sottolineato come queste affermazioni siano in totale contrasto con le evidenze scientifiche. Anche il Dipartimento di Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova lancia un analogo allarme. Il direttore del dipartimento padovano, Nicola Surian, ha commentato: "Nella relazione del Presidente dell'Ordine, alle pagine 42-44, si sostiene che l'effetto serra diventi trascurabile oltre 260 ppm e si attribuisce l'attuale aumento delle temperature a cicli naturali, probabilmente di origine astronomica, escludendo la responsabilità delle emissioni antropiche. Queste affermazioni contrastano con le conoscenze scientifiche sul sistema climatico. Il testo riporta inoltre una concentrazione atmosferica di CO₂ di circa 460 ppm, un valore non coerente con le misurazioni disponibili: il Laboratorio di Monitoraggio Globale Noaa indica una media globale mensile di 427,62 ppm per giugno 2026". Il docente ha sottolineato come in un momento storico in cui è fondamentale comunicare in modo rigoroso ed efficace il cambiamento climatico e le sue cause, sia "particolarmente grave che contenuti di questo tipo siano proposti agli studenti come

materiale di approfondimento scientifico".