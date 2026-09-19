Sono ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per Benedetta e Domitilla Costanza, due sorelle di 12 e 8 anni scomparse da venerdì sera, quando sarebbero state viste per l'ultima volta. Secondo le informazioni raccolte dalla famiglia, l'ultimo avvistamento risalirebbe alle 20.10 circa, da quel momento le due sorelle non avrebbero più fatto ritorno a casa. Il padre, Alessandro Costanza, sabato mattina si è rivolto ai carabinieri per denunciare la scomparsa e fornire agli investigatori gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto. I militari hanno avviato gli accertamenti e stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere della zona.
Le verifiche dei carabinieri
Le forze dell'ordine hanno avviato le ricerche e stanno cercando di ricostruire gli spostamenti delle due minorenni nelle ore successive all'ultimo avvistamento. Tra gli accertamenti ci sono anche le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona dove sono state viste l'ultima volta. L'obiettivo è verificare se le telecamere abbiano ripreso le due sorelle e possano fornire indicazioni sul percorso seguito dopo l'ultimo momento in cui sono state viste. Al momento, secondo quanto riferito dalla famiglia, non sarebbero emersi nei giorni precedenti segnali tali da far prevedere un possibile allontanamento.
L'appello del padre: "Chi sa qualcosa ci faccia sapere"
Il padre ha raccontato agli investigatori che le bambine erano con lui intorno alle 20: "Ho detto loro che sarei andato a comprare il pane insieme all'altro mio figlio, di dieci anni, e che ci saremmo rivisti a casa, in corso Vittorio Emanuele. A casa, però, non hanno più fatto ritorno". Il genitore ha, inoltre, spiegato che Benedetta non dispone attualmente di un telefono cellulare, poiché il suo si sarebbe rotto e la famiglia sarebbe in attesa di sostituirlo. Attraverso i social, la famiglia ha rivolto un appello a chiunque possa aver visto le due sorelle o possa avere informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell'ordine. "Le mie figlie sono conosciute e ben volute da tutti, frequentano il catechismo - ha aggiunto il padre -. Chi sa qualcosa, ci faccia sapere"
La famiglia e l'appello sui social
Alessandro Costanza ha spiegato che le bambine sono conosciute nella comunità di San Cataldo e frequentano il catechismo. L'uomo ha sei figli. "Sono stati tutti affidati a me, nella fase di separazione dalla mia ex moglie. - ha scritto su Facebook - I figli sono un dono prezioso di Dio e come tale sacro e inviolabile. Il mio più prezioso dono per il quale desidero ogni sorriso in ogni istante. Vi amo da morire figli miei, a voi dedico ogni piccola cosa, ogni cosa che faccio, tutte le giornate di intenso e duro lavoro, ogni attimo, come il sangue che mi scorre nelle vene".