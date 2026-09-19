Il padre ha raccontato agli investigatori che le bambine erano con lui intorno alle 20: "Ho detto loro che sarei andato a comprare il pane insieme all'altro mio figlio, di dieci anni, e che ci saremmo rivisti a casa, in corso Vittorio Emanuele. A casa, però, non hanno più fatto ritorno". Il genitore ha, inoltre, spiegato che Benedetta non dispone attualmente di un telefono cellulare, poiché il suo si sarebbe rotto e la famiglia sarebbe in attesa di sostituirlo. Attraverso i social, la famiglia ha rivolto un appello a chiunque possa aver visto le due sorelle o possa avere informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell'ordine. "Le mie figlie sono conosciute e ben volute da tutti, frequentano il catechismo - ha aggiunto il padre -. Chi sa qualcosa, ci faccia sapere"