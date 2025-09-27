Caltanissetta, accoltella il marito e si finge vittima di aggressione: arrestata

I carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato una 61enne, incensurata, per aver accoltellato il marito. La donna aveva denunciato alla centrale operativa di essere stata aggredita dall'uomo. Giunti nella sua abitazione, i militari hanno trovato tracce di sangue che conducevano dall'ingresso del condominio alla cucina dell'appartamento, dove la 61enne li aspettava. L'atteggiamento della donna, la mancanza di tracce evidenti di lesioni sul corpo e l'assenza del presunto aggressore hanno insospettito i carabinieri. I quali hanno poi accertato che era stata lei ad aggredire il marito colpendolo con un coltello da cucina da 32 centimetri, poi nascosto sotto al letto.