Caldo torrido addio: allerta meteo da Liguria a Campania, a Emilia Romagna

Allerta meteo per temporali, vento e grandine su diverse regioni d'Italia, in vista della giornata di domenica, quando una forte perturbazione arriverà sul Paese spazzando via il caldo torrido di queste ultime settimane. Allarme arancione per temporali in Emilia Romagna, su montagne e colline del Piacentino, del Parmense, del Reggiano e del Modenese. Situazione difficile anche in Liguria, dove la Protezione civile ha diffuso l'allerta su tutto il territorio. Si attendono precipitazioni violente anche in Campania e nel nord della Sardegna.