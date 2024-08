Caldo e costi bassi allungano le ferie: a settembre attesi 15 milioni di turisti

Il clima ancora caldo e le tariffe da bassa stagione danno una spinta al turismo di settembre. Per il nono mese dell'anno si prevede l'arrivo nelle strutture ricettive di 15 milioni di turisti per un totale di 50,2 milioni di pernottamenti, lo 0,6% in più rispetto a settembre 2023. È quanto stima il Centro Studi Turistici per Assoturismo Confesercenti che però registra un'estate in generale un po' al di sotto delle aspettative soprattutto per il rallentamento della domanda interna compensata in buona parte dall'aumento degli stranieri.