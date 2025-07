Caldo, sale il rischio di incendi nel sud della Sardegna: allerta arancione

Cresce l'allerta per il rischio incendi nel sud della Sardegna. Per la giornata di domani, domenica 6 luglio 2025, la Protezione civile regionale ha innalzato il livello di pericolo da codice giallo ad arancione, corrispondente a una pericolosità alta. Il bollettino diffuso segnala condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di roghi, in particolare nel territorio di Cagliari. Si raccomanda alla popolazione la massima attenzione, evitando comportamenti a rischio come l'accensione di fuochi o l'uso di attrezzature che possano generare scintille.