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LA QUARTA ONDATA NON PERDONA

Caldo, oggi 11 città da bollino rosso: domenica saliranno a 19

Il prossimo weekend i termometri impazziranno: verranno toccati i 41° gradi a Terni e 40° a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza

31 Lug 2026 - 07:18
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© Ansa

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Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità, e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche "l'effetto afa": a causa della forte umidità, le temperature percepite saranno infatti elevatissime. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua e aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del ministero della Salute: dalle tre di giovedì, si passa alle 11 di oggi (Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo) e alle 19 di domani, sabato 1 agosto.

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