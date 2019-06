Caldo, giovedì bollino rosso in 6 città e venerdì in 16

Sta per scattare l'allarme caldo: giovedì 27 giugno bollino rosso in sei città, in sedici venerdì 28 secondo il ministero della Salute. Viene segnalato il massimo livello di rischio per tutta la popolazione, non solo per le fasce più fragili come bambini e anziani. I meteorologi prevedono caldo record, che nelle regioni del nord-ovest sarà anche superiore a quello registrato nel 2003, quando le alte temperature si protrassero a lungo.