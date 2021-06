Caldo, domenica bollino arancione in 10 città: rosso a Brescia

-afp

Ci aspetta un weekend di caldo record in gran parte d'Italia. Per dieci città, dice il ministero della Salute, ci sarà il bollino arancione, cioè condizioni meteo con rischi per la salute, mentre a Brescia sarà bollino rosso, cioè ondata di calore e situazione di emergenza. Bollino arancione già da sabato in sei città: Bologna, Firenze, Perugia, Torino, Brescia e Bolzano. Domenica si aggiungono Ancona, Campobasso, Palermo, Rieti, Roma e Verona.