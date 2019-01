Vibo Valentia, encomio a un carabiniere che evitò il suicidio di un giovane

Il 6 dicembre scorso aveva evitato che un giovane si lanciasse dal tetto di casa sua a Paravati di Mileto. Per questo il tenente colonnello dei carabinieri Luca Roma, comandante del reparto operativo del Comando provinciale di Vibo Valentia, ha ricevuto un'onorificenza dal Comune di Mileto. L'ufficiale riuscì a mettersi in contatto con il giovane, salì sul tetto e iniziò a parlare con lui attraverso una botola, convincendolo a desistere.

La mediazione durò circa due ore e mezzo, al termine delle quali il 30enne rientrò nella sua casa. E così, il Comune di Mileto ha deliberato di conferire all'ufficiale un encomio solenne per il coraggio dimostrato. La delibera, firmata dal commissario Sergio Raimondo, e trasmessa anche al prefetto di Vibo Valentia Giuseppe Gualtieri, è stata motivata dal fatto che Romano "in spregio al pericolo, nell'espletamento del proprio servizio" ha agito "con esemplare altruismo e profondo senso del dovere". E' stato premiato il suo "tempestivo quanto coraggioso intervento" che riuscì "a far desistere il cittadino dall'intento suicida".