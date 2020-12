Terremoto, due scosse nel Vibonese: magnitudo 3.7 e 2.5

ansa

Due scosse di terremoto, la prima di magnitudo 3.7 e la seconda di 2.5, sono state registrate tra le 19.19 e le 19.36, con epicentro a Dinami, nel Vibonese, al confine con la provincia di Reggio Calabria. Le scosse, in particolare la prima, sono state avvertite dalla popolazione anche a Napoli e Pozzuoli. Alcune persone sono uscite in strada nel timore di crolli, ma al momento non vengono segnalati danni a persone o cose.