Strongoli (Crotone), incidente sul lavoro: operaio cade da balcone e muore

Incidente sul lavoro a Strongoli, in provincia di Crotone.

Un operaio edile è morto, cadendo da un balcone di una palazzina. L'uomo, Francesco Leotta di 48 anni, si era recato a compiere un sopralluogo per effettuare dei lavori edili quando sarebbe caduto da un balcone da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri hanno avviato le indagini per stabilre la dinamica dell'incidente.