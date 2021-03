Scuole, ispettore Miur arrestato: 2mila euro per ogni diploma falso

ansa

Secondo quanto emerso nell'inchiesta "Diacono", condotta dai carabinieri di Vibo Valentia, un ispettore del ministero dell'Istruzione, Maurizio Piscitelli, chiedeva 2mila euro per fornire diplomi falsi. I soldi gli venivano corrisposti, secondo gli inquirenti, in confezioni di liquori o di cellulari. Piscitelli, arrestato nella sua casa di Napoli dove nascondeva 165mila euro in contanti, avrebbe rilasciato circa 500 diplomi o attestati falsi.