Sanità, il neo-Commissario Longo: "Atto d'amore verso la Calabria"

Ansa

"Ho accettato di fare il Commissario per la Sanità come atto d'amore verso la Calabria, che è la Regione in cui mi sono formato professionalmente come funzionario di polizia. Il mio è anche un dovere istituzionale verso il governo, che mi ha scelto e che ringrazio". Lo ha detto Guido Longo, appena nominato dal Consiglio dei ministri Commissario per il piano di rientro dal deficit della Sanità calabrese.