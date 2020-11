Sanità Calabria, Gino Strada: "Il tandem col commissario Gaudio non esiste"

Ansa

Dopo la nomina di Eugenio Gaudio a commissario per la Sanità in Calabria, Gino Strada prende le distanze dalle voci che lo vorrebbero al suo fianco per gestire l'emergenza coronavirus nella Regione. "Questo tandem semplicemente non esiste. Ringrazio il governo e rinnovo la mia disponibilità a dare una mano in Calabria, ma dobbiamo ancora definire per che cosa e in quali termini", ha dichiarato il fondatore di Emergency.