Reggio Calabria, maxi blitz anti droga: sequestrate 13 milioni di dosi

Dall'alba in provincia di Reggio Calabria ed altre zone del territorio nazionale è in corso una vasta operazione dei carabinieri per smantellare un'organizzazione, che aveva base nella piana di Gioia Tauro, la quale aveva strutturato in maniera industriale la produzione di marijuana. Sono state sequestrate quasi 13 milioni di dosi coltivate nei campi di Gioia Tauro e Taurianova. Oltre 100 milioni di euro il valore stimato degli stupefacenti.