Reggio Calabria, incendio boschivo fa crollare casa: morto 76enne

ansa

Un uomo di 76 anni, Mario Zavaglia, è morto nelle campagne di Grotteria (in provincia di Reggio Calabria) dopo che un incendio boschivo ha provocato il crollo della sua casa rurale. Il pensionato si era recato in quell'abitazione per occuparsi dell'orto, dei monti della Limina. In pochi minuti le fiamme hanno circondato l'abitazione senza lasciare scampo all'anziano.