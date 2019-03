Reggio Calabria, continua caccia all'uomo che ha dato fuoco a moglie

Ciro Russo, malgrado i post concilianti su Facebook, aveva deciso di uccidere l'ex moglie in modo atroce, bruciandola viva. Russo era agli arresti domiciliari ad Ercolano, ed è evaso proprio per arrivare fino in Calabria e mettere in atto la sua terribile vendetta. Evidentemente conosceva le abitudini della moglie e così l'ha attesa, poco prima delle 9, in via Frangipane, nella periferia sud della città, vicino al liceo artistico che porta lo stesso nome della strada. Una via trafficata e, a quell'ora, piena di studenti e di gente che va a lavorare.



Maria Rosaria Rositani aveva intenzione di separarsi da quell'uomo violento, ma non ci è riuscita. Ora lei lotta in un letto di ospedale tra la vita e la morte, mentre Ciro Russo è ancora in fuga, ricercato su tutto il territorio nazionale da carabinieri e polizia. La sua latitanza, affermano le forze dell'ordine, non durerà molto.