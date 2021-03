Pedopornografia, oltre mille file di minori abusati: in manette 46enne

agenzia

La polizia Postale della Calabria ha arrestato in flagranza di reato di un uomo di 46 anni per ingente detenzione di materiale pedopornografico. L'uomo, durante la perquisizione della sua casa, è stato trovato in possesso di oltre mille file di immagini e video a carattere pornografico ritraenti minori in molti casi abusati o torturati in tenerissima età.