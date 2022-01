Ordina cure alternative a paziente che muore: medico arrestato a Catanzaro

ansa

Un ginecologo originario di Teramo, il 75enne Roberto Petrella, è stato posto agli arresti domiciliari a Catanzaro con l'accusa di aver ordinato telefonicamente cure "alternative" a un paziente campano che poi è morto. Per il medico, già destinatario di un provvedimento non definitivo di radiazione dall'Ordine, l'accusa è quella di omicidio colposo: avrebbe consigliato al paziente, affetto da più patologie e poi morto per infarto, intrugli a base di funghi, "procrastinando il ricovero ospedaliero ed impedendo l’attivazione di idonee terapie salvavita".