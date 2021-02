'Ndrangheta: trovate 650 munizioni per fucili e pistole nel Reggino

lapresse

A Palmi, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri hanno scovato un deposito clandestino con 650 munizioni per fucili e pistole. Si tratta di armi di vario calibro, tutte di provenienza illecita e, verosimilmente, provento di furti o rapine commessi da soggetti appartenenti alla locale criminalità organizzata. Le munizioni, una volta recuperate dai Carabinieri, sono state sequestrate e custodite in attesa degli ulteriori accertamenti del caso.