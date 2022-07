Mandatoriccio (Cosenza), donna uccisa in casa: interrogato il marito

Un'insegnante in pensione, Domenica Caligiuri, di 71 anni, è stata uccisa a coltellate nella sua casa di Mandatoriccio, nel Cosentino.

Il marito della donna, che ha 73 anni, è stato portato in caserma per essere sentito dai carabinieri. Al momento, nei suoi confronti, non è stato adottato alcun provvedimento restrittivo, ma ci sono fondati sospetti, secondo quanto si è appreso, che sia stato lui a uccidere Domenica Caligiuri.