Incidenti stradali, scontro sulla SS106: due morti e 3 feriti

E' di due vittime e tre feriti (di cui uno gravissimo) il bilancio dell'incidente stradale avvenuto sulla SS 106 jonica in Calabria.

Un autoarticolato si è scontrato violentemente con una utilitaria finendo fuori carreggiata e trascinando nella corsa altre due vetture. Il nuovo sinistro mortale è accaduto in provincia di Cosenza, tra i comuni di Villapiana e Trebisacce. L'arteria è rimasta chiusa in entrambe le direzioni di marcia per le operazioni di soccorso su gomma e con elicottero. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco con autogru e la polizia stradale per i rilievi.