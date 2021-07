Ansa

Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha detto la sua sull'utilizzo obbligatorio o facoltativo del Green pass per alcuni servizi pubblici. "I turisti devono essere minuti di Green pass per poter garantire sicurezza a se stessi e agli altri. Allo stesso modo chi parte dalla Calabria dovrà munirsi del 'lasciapassare sanitario' per raggiungere i luoghi di lavoro o di vacanza".