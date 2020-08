Gioia Tauro, scoperto essiccatoio con migliaia di piante di marijuana

Un capannone industriale in disuso utilizzato per realizzare un enorme essiccatoio di piante di marijuana è stato scoperto nella piana di Gioia Tauro dai carabinieri della Compagnia di Taurianova insieme ai "Cacciatori" dello Squadrone di Vibo Valentia. I militari hanno scoperto un vero proprio essiccatoio "industriale", con centinaia di fili di spago attaccati a delle intelaiature in ferro poste sulle pareti, con una distesa di piante sospese.