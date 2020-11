Due operai folgorati nel Vibonese: lavoravano sul palazzo comunale

ansa

Due operai sono morti folgorati a Filogaso nel Vibonese: i due stavano sistemando le grondaie del palazzo municipale quando avrebbero inavvertitamente toccato alcuni cavi elettrici. I due sono stati subito soccorsi, ma per loro non c'è stato nulla da fare. Tutta l'area è stata transennata per tenere a distanza le persone radunatesi sul posto una volta appresa la notizia.