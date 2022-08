Crotone, esplode bombola su nave: tre morti

Le vittime sono tutte membri dell'equipaggio dell'imbarcazione, che batte bandiera straniera. Inoltre, due persone sono rimaste ferite : uno è stato trasportato in ospedale, l'altro è stato coinvolto in modo superficiale.

I corpi di due vittime sono stati scaraventati, a causa dell'esplosione, sulla banchina del porto, mentre il terzo cadavere è stato trovato in mare. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal comandante provinciale di Crotone dei

vigili del fuoco

sala macchine del rimorchiatore

bombola di una saldatrice

, ingegnere Giuseppe Bennardo. Lo scoppio si sarebbe verificato nellae non in un container, come si era appreso in un primo tempo. A esplodere, secondo quanto è emerso dai primi accertamenti dei vigili del fuoco, sarebbe stata lache le vittime stavano utilizzando per effettuare alcuni lavori.