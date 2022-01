Covid, Occhiuto: "In Calabria voglio un lockdown selettivo per i No vax"

Ansa

"Sono contrario a ogni restrizione di libertà per i vaccinati. Abbiamo chiesto agli italiani e ai calabresi di vaccinarsi, e chi sceglie la scienza non può pagare per i comportamenti altrui. Non vaccinarsi è una libera scelta, che giudico irresponsabile. Ho chiesto al governo la possibilità di fare un lockdown selettivo per i No vax". Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. "I non vaccinati stiano a casa", ha aggiunto.