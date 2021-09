Covid, niente cambio di colore: la Calabria resta in zona bianca

La Calabria non cambia colore. "Al termine della cabina di regia, l'esito e verifica dei dati aggiornati, dei cosiddetti indicatori decisionali, confermano la permanenza della Calabria in area bianca". Lo ha comunicato il ministero della Salute. La Regione resta comunque in penultima posizione nel rapporto tra dosi di vaccino somministrate e consegnate.