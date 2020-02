Cosenza, terremoto di magnitudo 4.4: nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo di 4.4 è stata registrata a due chilometri da Rende, in provincia di Cosenza. Lo riferisce l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, precisando che il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione. La scossa non ha provocato danni e non si segnalano criticità, come confermato dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.