Cosenza, tenta di uccidere il figlio neonato: fermato dalla polizia

Ansa

Un giovane migrante ha fatto irruzione nella casa della sua famiglia, a Cosenza, armato di un coltello e ha aperto la bombola del gas per far esplodere l'abitazione. Non ci è riuscito e ha quindi minacciato di uccidere i figli, uno dei quali di pochi mesi, gettandoli dalla finestra. Un vicino ha chiamato la polizia, subito intervenuta per fermare il 23enne, che aveva già un divieto di avvicinamento alla compagna.