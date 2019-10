Cosenza, partecipò a corsi sanitari rivelatisi finti: un giovane si suicida

Un giovane che aveva preso parte ai corsi per operatore sanitario poi rivelatisi finti, e per i quali i carabinieri del Nas di Cosenza hanno arrestato sei persone, si è suicidato quando si è reso conto di essere stato vittima di una truffa . Lo ha rivelato il colonnello Vincenzo Maresca , comandante dei Nas di Napoli. "Il giovane, disoccupato da anni, è stato sopraffatto dalla disperazione ", ha spiegato il militare.

"La misura della custodia cautelare in carcere per le persone coinvolte nell'operazione - ha aggiunto il colonnello Maresca - può sembrare forte, ma noi la riteniamo giusta. Il caso del suicidio del giovane allievo dei corsi è emblematico della gravità dei fatti. Stiamo parlando di una persona che, venuta a conoscenza dell'illiceità dell'iniziativa cui aveva partecipato, sborsando 2.500 euro, si è reso conto di non poter utilizzare il titolo professionale che aveva acquisito".

Ipotesi di istigazione al suidicio - Sulla vicenda è intervenuto anche il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Eugenio Facciolla: "Le indagini sono ancora in corso. Stiamo verificando anche l'ipotesi di un'istigazione al suicidio. La morte del giovane risale ad un'epoca antecedente l'avvio delle indagini. Stiamo approfondendo e verificando tutto".