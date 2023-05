Cosenza, cade dal gommone mentre fa rafting: ragazza dispersa

A Cosenza una ragazza risulta dispersa dopo essere caduta dal gommone con cui lei e alcuni amici stavano facendo rafting nel fiume Lao.

Altri tre ragazzi finiti in acqua sono stati invece recuperati. Sul posto, per le ricerche, il personale del Nucleo speleo alpino fluviale e i vigili del fuoco. Il gruppo fa parte di una scolaresca proveniente dalla provincia di Reggio Calabria: hanno tra i 16 e i 17 anni e, al momento, sono tutti in sicurezza in una zona impervia e saranno evacuati tramite un sentiero.