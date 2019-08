Cosenza, bimba sfugge ai genitori e cade dal balcone: è grave

Una bambina di 4 anni è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Cosenza dopo essere precipitata dal balcone di casa facendo un volo di tre piani. Il fatto è accaduto a Sangineto in provincia di Cosenza. La piccola sarebbe sfuggita all'attenzione dei genitori avvicinandosi al balcone di casa per poi sporgersi e cadere. Sul caso indagano i carabinieri.