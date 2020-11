Commissario Sanità Calabria, il governo verso la nomina di Miozzo

Ansa

Il governo va verso la nomina di Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, come commissario alla Sanità in Calabria dopo il caos delle nomine. Secondo fonti vicine al dossier, però, ancora "non si è chiuso" l'accordo. Nuovi contatti con il coordinatore del Cts e con gli altri soggetti coinvolti ci sarebbero stati ancora nella tarda serata di mercoledì, ma non c'è ancora l'ufficialità della scelta.