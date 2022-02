Catanzaro, tragedia sul lavoro: operaio muore travolto da un cancello

ansa

Un operaio di Catanzaro è morto schiacciato da un cancello uscito fuori dai binari. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per prestare soccorso, ma la vittima è deceduta sul colpo. Sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e il personale del 118 per constatare il decesso. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire.