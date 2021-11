Catanzaro, sequestrato il ponte Morandi: per la manutenzione usata malta scadente | "Con questo materiale casca tutto"

Inoltre è stata disposta l'interdizione dall'esercizio della professione per un ingegnere dell'Anas (6 mesi) e per un geometra (9 mesi). Il gip ha anche disposto il sequestro preventivo di tre società di costruzione e di oltre 200mila euro quale profitto dei reati contestati.

"Secondo lui dice non va bene. Perché noi al Morandi con questo materiale l'abbiamo fatto... e casca tutto". E' un passaggio, in cui parla il capo cantiere, delle intercettazioni agli atti dell'ordinanza dell'operazione Brooklyn. Dalle conversazioni registrate emerge l'impiego nelle lavorazioni una malta di qualità scadente e più economica di quella inizialmente utilizzato.

L'intercettazione nel cantiere

"(Direttore tecnico): A me serve nu carico 488 urgente, altrimenti devo vedere...devo mettere quella porcheria di... qui sui muri eh.., che c'hanno stoccato per Catanzaro nu...nu bilico...però vorrei evitare ste simbrascugli...(Rappresentante ditta fornitore): eh...fai...fai...fai...fai una figura di mer... perché quel prodotto non funziona. (Direttore tecnico): che prodotti stai usando? Gli ho detto sto usando... Ma purtroppo perché è una questione finanziaria. Gli ho spiegato io è come su? Fanno cag...(sorride). (Rappresentante ditta fornitore): eh....(Capo cantiere): oh Gaetà, è passato... quest'altro fenomeno ca' no. (Direttore tecnico): eh...(Capo cantiere): e stasera misura, vabbé? L'aggiù pigghiate ma ha visto qui. Dove a'mo spicconare hai visto?".