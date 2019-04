Catanzaro, false perizie per favorire un boss: indagati avvocati e medici

I carabinieri di Vibo Valentia hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Dda. Tra gli indagati ci sono gli avvocati Salvatore Staiano e Giuseppe Di Renzo, ex difensori di Mantella. I reati che vengono ipotizzati, a vario titolo, agli indagati sono corruzione in atti giudiziari e falsa perizia, aggravati dalle modalità mafiose.



Dalle indagini è emerso inoltre il significativo ruolo che sarebbe stato svolto nella vicenda da una casa di cura privata calabrese, utilizzata per il ricovero di esponenti di 'ndrangheta falsamente malati e come luogo d'incontro tra boss della criminalità organizzata diventandone così una sorta di base operativa.