Catanzaro, bimba di due mesi morta in ospedale: aperta un'inchiesta

Una bambina di due mesi è morta domenica nel reparto di rianimazione dell'ospedale "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro. Le cause del decesso sono in corso d'accertamento. La bambina presentava numerose ecchimosi in varie parti del corpo. Sulla morte della piccola ha aperto un'inchiesta la Procura della Repubblica di Catanzaro. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile.