Calabria, Spirlì: "Il governo aspetta per calarci il pacco"

Ansa

Il governo "non decide ancora" sulle misure anti-Covid. E' quanto afferma il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, aggiungendo: "Tra otto giorni sarà Natale e non sappiamo ancora se hanno deciso di chiudere o meno e da quando o come lo faranno. Noi rispetteremo le leggi, non siamo malfattori, ma le leggi non devono essere inique. Tempo ne hanno avuto, stanno aspettando tanto solo perché l'ultimo giorno vogliono calarci il pacco".